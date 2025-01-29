



В Волгограде сегодня, 29 января, губернатор региона Андрей Бочаров утро начал с поездки в Советский район – на территорию медицинского колледжа, где, согласно ранее утвержденным планам, должны были реконструировать второй корпус учреждения. Однако, на деле реконструкция оказалась сорвана – глава региона отчитал за это подчиненных на стройплощадке.





По данным администрации Волгоградской области, модернизация учебно-спортивного корпуса ведется с 2022 года. И за два года на объекте сменилось уже два подрядчика. По убеждению Андрея Бочарова, всему виной – формальный подход профильных служб к стоящим перед ними задачам.

– Если бы было хорошо, я бы сюда не приехал, – говорит на видео Андрей Бочаров, обращаясь к заместителю губернатора Юрию Седову. – Чего вы мне сказки рассказываете? Мне сказки рассказывать не надо. Я уже приехал сюда, поскольку понимаю, уважаемые товарищи, что завалили практически объект.

– Да те, сроки которые были поставлены, мы в них не уложились, – признает в ответ Седов.

– Не уложились. Причем дважды. Третьего раза не будет. Кто у нас заказчик? – спрашивает Бочаров.

– Управление капитального строительства, – отвечает замгубернатора.

– Вы? Ну вот скажите, как так получилось, что у нас с вами было два контракта заключено, и каждый из этих контрактов был не выполнен. Вот сейчас уже третий, – озадачил вопросом представителя управления губернатор.

– Недобросовестные подрядчики. Московские. Они надеялись, что здесь смогут найти рабочую силу, – объясняет собеседник Бочарова на видео. – Однако не смогли найти, поэтому мы с ними расторгли контракты.

– Я сейчас не про это, – замечает губернатор. – Мы формируем конкурсную документацию? Мы контролируем ход строительства? Мы. Скажите тогда, пожалуйста, как получилось так, что по первому контракту, который был заключен в конце 2022 года, объем выполненных работ составил всего 0,5%? И за год они не сдвинулись ни в какую сторону, а мы с ними ничего не сделали? И расторгли с ними контракт только через год. Почему нам потребовалось ждать год, чтобы понять, что у них нет ни ресурсов, ни людей, ни возможностей.

На этом видео, опубликованное пресс-службой администрации региона, обрывается и, к сожалению, ответ чиновника, ответственного за объект, остался за кадром.





Далее Андрей Бочаров продолжил разговор снова с Юрием Седовым:

– Я знаю, что вы умеете делать. И самые сложные ситуации вы исправляли!

– Упустили. Теперь будем исправлять ситуацию, – пообещал замгубернатора.