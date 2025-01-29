Происшествия

Серьезное ДТП парализовало движение на Второй Продольной Волгограда

Происшествия 29.01.2025 08:50
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29.01.2025 08:50


В Ворошиловском районе Волгограда утром 29 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказалось парализовано движение транспорта на Второй Продольной магистрали. Как сообщают ИА «Высота 102» водители, машины вынесло на встречную полосу, из-за чего в сторону центра в районе ул. Елецкой для транспорта доступна лишь одна из трех полос. 

Согласно данным онлайн-сервиса Яндекс Пробки, протяженность транспортного затора составляет уже три километра по направлению в Центральный район. Затруднения отмечаются и на встречной полосе. Загружен перекресток улиц Елецкая и Череповецкая.

– Тем, кто только выезжает на работу, очень советуем выбирать другой маршрут. Вторая Продольная встала «колом», – предупреждают водители. 

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. 

 

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