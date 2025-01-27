Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплат





Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 соцвыплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 9,5%. Об этом сегодня сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, передает V102.RU.

- Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Напомним, ранее в Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсии для россиян еще на 2-3%.