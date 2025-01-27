Федеральные новости

Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплат

Федеральные новости 27.01.2025 12:17
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27.01.2025 12:17


Правительство приняло документ, согласно которому с 1 февраля размер свыше 40 соцвыплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 9,5%. Об этом сегодня сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, передает V102.RU. 

- Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий. Среди них те, что полагаются людям с инвалидностью, всех трёх групп – ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, Героям России, Героям труда и другим, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. 

Напомним, ранее в Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсии для россиян еще на 2-3%. 

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