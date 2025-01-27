Академик Гинцбург: вакцину от рака первые пациенты получат уже в сентябре





В России первые пациенты начнут получать лечение онковакциной уже в сентябре. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Как ранее сообщалось информагентством, в Минздраве пообещали сделать бесплатной новую мРНК-вакцину от рака. Также было ранее объявлено начало отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях вакцины от рака «ЭнтероМикс». Участие в исследованиях могут принят пациенты, которые ранее получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Возрастной диапазон кандидатов составляет от 18 до 75 лет.

Всего же в России разрабатывается несколько видов онковакцих. Вакцина от рака, над которой работают специалисты центра Гамалеи, будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально. Помогать разрабатывать индивидуальную вакцину будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст «чертеж» будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.

- Согласно тому плану дорожной карты, который мы представили в Минздрав, но окончательно он пока не утвержден, мы должны получить в конце августа разрешение, чтобы в сентябре можно было начать лечить людей, - поделился Александр Гинцбург.