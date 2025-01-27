Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону пенсионера, которого проверяющие вентиляцию лица обманули на 106 900 рублей, сообщили V102.RU в районном суде.

Судом установлено, что 6 декабря 2023 года в квартиру к пожилому человеку постучались незнакомцы под предлогом проверки вентиляции. Пенсионер пустил их в свое жилище, а они фактически вынудили его заключить несколько договоров на покупку газовых сетчатых фильтров и комплектов огнегашения для розеток и выключателей. Вентиляционщики утверждали, что установить это оборудование мужчина якобы должен, так как того требует закон.

Пенсионер поверил и подписал четыре договора на общую сумму 106 900 рублей. Позже с указанными документами он обратился в территориальное управление Роспотребнадзора, где пожилому человеку объяснили, что установка данного оборудования необязательна.

Обманутый волгоградец направил претензию в адрес индивидуального предпринимателя о расторжении заключенных с ним договоров купли-продажи и возврате средств. Это требование потребителя не было исполнено. В результате суд взыскал в пользу пенсионера полную стоимость товара, штраф, неустойку и компенсацию морального вреда на общую сумму 236 283 рублей.