









Следователи начали проверку по факту неоднократного затопления аварийного дома №29 по ул. Воронкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, соответствующее поручение было дано председателем СК РФ Александром Бастрыкиным. Глава следственного комитета обратил внимание на проблемы жителей дома, которые не могут проживать в своих квартирах из-за постоянных коммунальных аварий. При этом уполномоченные органы не принимают должных мер по ремонту и содержанию общедомового имущества, говорится в заявлении ведомства.

По данному факту уже начата проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о третьем за последний год потопе, случившемся 25 января в аварийной двухэтажке на улице Воронкова, в публикации «Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за год». Кипяток из порвавшихся труб в очередной раз испортил квартиры, которые уже переживали подобное бедствие в январе 2024 года и в марте того же года. При этом жителям пришлось самостоятельно перекрывать отопление , чтобы остановить потоп, так как управляющая компания «Развитие дом строй» еще в ноябре прошлого года отказалась от этого дома и на этом основании коммунальщики отказались устранять аварию. Только после вмешательства администрации Волгограда приехала аварийная бригада, которая в срочном порядке заменила участок сгнившего трубопровода. Тогда же чиновники пообещали принять меры в отношении УК, которая должна была выполнять свои обязанности по содержанию дома до выбора новой управляющей компании.

Однако после затопления дома жить в квартирах с мокрыми стенами и потолком оказалось весьма проблематично. Учитывая, что залитые квартиры обесточены и остаются без электричества.

Обо всех своих бедах жители поведали сегодня следователям. Галина Нуруллина рассказала ИА «Высота 102», что на нее уже вышел юрист УК «Развитие дом строй», который сообщил, что ему уже настоятельно рекомендовали посетить залитый дом и составить акт о затоплении.

Однако женщина узнала и неприятную новость. Оказалось, что чиновники перенесли планируемое время расселения аварийного дома с 2025-26 годов на 2028. Женщина и ее соседи опасаются, что измученный потопами и другими коммунальными катастрофами дом просто не доживет до этого времени.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.