На реке Бузулук в Волгоградской области ищут пропавшего рыбака

В Волгоградской области на реке Бузулук ищут 61-летнего рыбака, который мог провалиться под лёд. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в Алексеевском районе водолазы обследуют полынью, рядом с которой нашли рыболовные принадлежности и вещи пропавшего мужчины.

В районный отдал полиции вечером 26 января обратились его родственники. Они сообщили, что мужчина утром уехал на рыбалку и перестал выходить на связь.

Автомобиль «ВАЗ-2111», на котором он отправился к водоему, был обнаружен на пристани «Подбанная» в 150 метрах от берега реки Бузулук.

Полынья, куда мог провалиться рыбак, находится в 20 метрах от берега. Рядом найдены лыжи и резиновые сапоги.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области