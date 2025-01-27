Под Волгоградом почтили память Героя Советского Союза Ивана Сивко

Справка. 2 августа 1941 года отряд морской пехоты прикрывал основные силы десанта, выполнившего свою задачу. Одна из групп заграждения удерживала проход между высотами. Сивко сражался в стороне, отрезанный врагом от товарищей. Он оборонялся на сопке 2 часа. Когда кончились патроны, и немецкие солдаты окружили Ивана, надеясь взять его живым, он последней гранатой подорвал себя и противника.
В том бою Иван Михайлович Сивко уничтожил 26 врагов.
Иван Сивко похоронен в братской могиле в районе насосной станции западнее губы Андреева в Мурманской области. А на его родине был установлен бюст.
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