Под Волгоградом почтили память Героя Советского Союза Ивана Сивко





Сегодня, 27 января, жители Николаевского района Волгоградской области по традиции отдали дань памяти и уважения своему земляку, стрелку 2-го добровольческого отряда моряков Северного флота, краснофлотцу, Герою Советского Союза Сивко Ивану Михайловичу. Жители возложили цветы к бюсту героя и почтили его память минутой молчания, рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации. Сегодня, 27 января, жители Николаевского района Волгоградской области по традиции отдали дань памяти и уважения своему земляку, стрелку 2-го добровольческого отряда моряков Северного флота, краснофлотцу, Герою Советского Союза Сивко Ивану Михайловичу. Жители возложили цветы к бюсту героя и почтили его память минутой молчания, рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации.

В этот день Ивану Михайловичу исполнилось бы 104 года. Перед войной Иван Сивко уехал в Мурманск, где работал матросом на рыболовецком судне. А после начала Великой Отечественной попал в добровольческий отряд моряков-североморцев.2 августа 1941 года отряд морской пехоты прикрывал основные силы десанта, выполнившего свою задачу. Одна из групп заграждения удерживала проход между высотами. Сивко сражался в стороне, отрезанный врагом от товарищей. Он оборонялся на сопке 2 часа. Когда кончились патроны, и немецкие солдаты окружили Ивана, надеясь взять его живым, он последней гранатой подорвал себя и противника.В том бою Иван Михайлович Сивко уничтожил 26 врагов.Иван Сивко похоронен в братской могиле в районе насосной станции западнее губы Андреева в Мурманской области. А на его родине был установлен бюст.