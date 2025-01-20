В Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсию





В Госдуме предложили внепланово проиндексировать пенсии для россиян еще на 2-3%. Об этом сообщил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин «Газете.Ru».

– Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%. Но скорее всего индексация состоится для неработающих пенсионеров как для самой незащищенной категории населения. Хотя и поддержка работающих пенсионеров также очевидна – их пенсии в этом году проиндексируют впервые с 2016 года. Вместе с тем растет и минимальный размер оплаты труда, от которого часто зависит доход работающих пожилых людей, — цитирует издание Тумина.

Депутат считает, что внеочередная индексация пенсий должна случиться из-за существенного роста цен. В 2025 году на реализацию социальных программ выделено правительством 6,5 трлн рублей.