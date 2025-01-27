Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело по обману героя Бахмутовской мясорубки





27 января Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на многочисленные попытки участника специальной военной операции по защите Донбасса Виктора и его жены Екатерины Х. из Волжского вернуть средства от продажи квартиры. Как сообщает ИА «Высота 102», глава ведомства во второй раз поручил помочь бойцу и вновь возбудить уголовное по факту возможных мошеннических действий, совершённых в отношении его семьи.

- Ранее глава СК России поставил данную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Волгоградской области возбуждалось уголовное дело. Прокурор города Волжского Виталий Орлов отменил данное постановление. В настоящее время указанное решение обжалуется первому заместителю прокурора Волгоградской области Владимиру Мосину, - рассказали журналистам в пресс-службе Следакома.

Напомним, ранее редакция уже сообщала о том, что 14 января председатель СК России поручал возбудить соответствующее уголовное дело, при этом спустя всего несколько дней, 17 января, оно было закрыто. Схожая ситуация уже складывалась летом 2024 года, когда следователи проводили проверку.

О попытках Виктора Х. из Волжского добиться справедливости редакция рассказывала неоднократно. Мужчина настаивает, что их с женой обманула подруга, которая предложила семейной паре вложиться в её бизнес.

Отметим, в настоящее время председатель СК России поручил региональному управлению СК России также представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.