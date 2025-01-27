Общество

Умер бывший тренер первой олимпийской чемпионки Волгограда Михаил Улымов

Общество 27.01.2025 11:35
0
27.01.2025 11:35


Сегодня, 27 января, на 74-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России Михаил Павлович Улымов. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском обществе «Динамо». 

Михаил Павлович с 1973 года  являлся членом общества «Динамо», был рекордсменом СССР, серебряным призером СССР в беге на средние и длинные дистанции. В составе сборной СССР он выступал и на международных турнирах. В 1981-м Улымов выиграл дистанцию 3000 метров с препятствиями в рамках матчевой встречи Россия — США.

С 1975-го Михаил Павлович занимался подготовкой молодых спортсменов. Среди воспитанников Улымова – олимпийская чемпионка-1988 Ольга Кренцер (Бондаренко), вице-чемпион Европы-1993 среди юниоров Валерий Кузьмин, Юлия Попова  - мастер спорта по легкой атлетике (бег на длинные дистанции), победитель и неоднократный призер Первенства России, бронзовый призер международного турнира БРИКС.      

Михаил Павлович воспитывал спортсменов в духе преданности нашей стране и высоким идеалам олимпийского движения. 

Журналисты V102.RU осенью прошлого года встречались с Михаилом Павловичем в связи с празднованием 100-летия волгоградского общества «Динамо». Михаил Павлович тогда рассказал, что посвятил спорту более 50 лет, выступая в том числе и за сборную страны. Он гордился тем, что воспитал не только первую олимпийскую чемпионку Волгограда Ольгу Бондаренко, которая в 1988 году в Сеуле установила рекорд на дистанции 10 тысяч метров, но и тридцать мастеров спорта. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.01.2025 13:45
Общество 27.01.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 13:34
Общество 27.01.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 13:12
Общество 27.01.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 11:46
Общество 27.01.2025 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.01.2025 10:43
Общество 27.01.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 10:03
Общество 27.01.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 10:02
Общество 27.01.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 10:01
Общество 27.01.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 09:56
Общество 27.01.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 08:40
Общество 27.01.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.01.2025 08:09
Общество 27.01.2025 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2025 19:57
Общество 26.01.2025 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2025 16:49
Общество 26.01.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2025 15:53
Общество 26.01.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.01.2025 15:00
Общество 26.01.2025 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
На реке Бузулук в Волгоградской области ищут пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
14:22
«Он трется около школы»: жители Михайловки попросили Бастрыкина задержать педофилаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградцы потратили на еду и сигареты 267 млрд рублейСмотреть фотографии
13:45
Волгоградский пенсионер после проверки вентиляции отсудил 236 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:34
Бастрыкин вновь поручил возбудить уголовное дело по обману героя Бахмутовской мясорубкиСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде суд заставил гимназию за свой счет обустроить убежищеСмотреть фотографии
12:27
В Волжском камеры засняли легковушку сбившую даму с собачкой на ул. ПионерскойСмотреть фотографии
12:17
Мишустин: с 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 соцвыплатСмотреть фотографии
12:07
Полицейские задержали с поличным двух молодых волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате налоговСмотреть фотографии
11:35
Умер бывший тренер первой олимпийской чемпионки Волгограда Михаил УлымовСмотреть фотографии
10:43
Такой был у Пресли, Леннона и Рахманинова: рояль Steinway стал собственностью волгоградской филармонииСмотреть фотографии
10:34
Кому в Волгоградской области готовы платить до 164 тысяч: список специальностейСмотреть фотографии
10:32
Академик Гинцбург: вакцину от рака первые пациенты получат уже в сентябреСмотреть фотографии
10:03
Бастрыкин потребовал доклад о высадке школьника из трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Население Волгоградской области сократилось на два райцентраСмотреть фотографии
10:01
Путин наградил двух волгоградских медиков и педагогаСмотреть фотографии
09:56
Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллионСмотреть фотографии
09:35
В Волгограде «Газель» насмерть сбила пешехода у заправки «Лукойл»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:06
Под Волгоградом «девятка» насмерть сбила 27-летнего пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:53
Под Волгоградом хуторянка прописала у себя 14 граждан ТуркменистанаСмотреть фотографии
08:40
Волгоградцы закидали РПН жалобами на вонючие подвалыСмотреть фотографии
08:09
В волгоградских магазинах ищут опасную икру из СибириСмотреть фотографии
07:42
То ли ещё будет? В Волгограде взлетела стоимость земли на СарпинскомСмотреть фотографии
06:29
Волгоградские волейболистки одержали три победы в седьмом туре Высшей лиги «Б»Смотреть фотографии
21:07
Под Волгоградом очевидцы вытащили из Волги тело утонувшего рыбакаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
В Волгоградской области поддержку обвинения Ивана Геля доверили районному прокуроруСмотреть фотографии
19:57
«Оставаться на прежнем месте было бы нечестно»: волгоградка ушла из коррекционной школы ради работы в приюте для собакСмотреть фотографии
19:25
В Волжском 13-летний школьник выпал из окна пятиэтажки на ул. КарбышеваСмотреть фотографии
18:26
Ватерполистки «Спартака» в родном бассейне остались без очков в матчах с «Дианой»Смотреть фотографии
 