Сегодня, 27 января, на 74-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер России Михаил Павлович Улымов. Эту печальную новость сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском обществе «Динамо».

Михаил Павлович с 1973 года являлся членом общества «Динамо», был рекордсменом СССР, серебряным призером СССР в беге на средние и длинные дистанции. В составе сборной СССР он выступал и на международных турнирах. В 1981-м Улымов выиграл дистанцию 3000 метров с препятствиями в рамках матчевой встречи Россия — США.

С 1975-го Михаил Павлович занимался подготовкой молодых спортсменов. Среди воспитанников Улымова – олимпийская чемпионка-1988 Ольга Кренцер (Бондаренко), вице-чемпион Европы-1993 среди юниоров Валерий Кузьмин, Юлия Попова - мастер спорта по легкой атлетике (бег на длинные дистанции), победитель и неоднократный призер Первенства России, бронзовый призер международного турнира БРИКС.

Михаил Павлович воспитывал спортсменов в духе преданности нашей стране и высоким идеалам олимпийского движения.

Журналисты V102.RU осенью прошлого года встречались с Михаилом Павловичем в связи с празднованием 100-летия волгоградского общества «Динамо». Михаил Павлович тогда рассказал, что посвятил спорту более 50 лет, выступая в том числе и за сборную страны. Он гордился тем, что воспитал не только первую олимпийскую чемпионку Волгограда Ольгу Бондаренко, которая в 1988 году в Сеуле установила рекорд на дистанции 10 тысяч метров, но и тридцать мастеров спорта.