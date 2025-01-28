Стоимость проезда выросла в автобусах №123 и 146 «Волжский-Волгоград»

Увеличилась стоимость проезда на популярных автобусах №123 и 146 сообщением Волжский-Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Волжская автоколонна №1732», в частности, максимальный тариф на маршруте №123 от 30 микрорайона в Волжском до ж/д вокзала в Волгограде составляет теперь 81 рубль, на маршруте №146 – 100 рублей.

При этом стоимость проезда на различные расстояния теперь рассчитывается, исходя из 2,23 рубля за 1 пассажиро-километр. Еще в декабре прошлого года комитет тарифного регулирования установил предельные коэффициенты изменения тарифов, на основании которых в муниципальном предприятии разработали новые расценки.

Напомним, ранее увеличили плату за проезд коммерческие перевозчики в маршрутках «Волжский-Волгоград». А с 15 января в МУП «Волжская автоколонна №1732» также заявили о повышении тарифов. Такие решения, помимо автобусов №123 и 146 уже приняты на маршрутах №117, №109, №133, №141, №102а, №104, №108, №119. №111, №112, №116.





