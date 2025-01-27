Общество

В Волжском назначили нового военного комиссара

Общество 27.01.2025 18:13
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27.01.2025 18:13


Сегодня, 27 января, руководству города Волжского Волгоградской области был представлен новый военный комиссар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, им стал Александр Тащилкин, который ранее возглавлял военкомат Ленинского и Среднеахтубинского районов.

Нового военного комиссара представил бывший военком Волжского Сергей Карпов. Сообщается, что он сложил с себя эти полномочия. За многолетний добросовестный труд на благо города Игорь Воронин вручил Карпову памятный знак «За вклад в развитие г. Волжского».

- Благодарю Вас за плодотворную работу по призыву граждан, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения волжан, – сказал мэр Волжского, обращаясь к Сергею Карпову. – Благодаря Вашему личному вкладу была налажена тесная взаимосвязь между военным комиссариатом и администрацией в работе с молодежью. Спасибо Вам за верность служебному долгу, трудолюбие и профессионализм!

Новый военный комиссар 1978 года рождения. С 2011 года работал в военном комиссариате Ленинского и Среднеахтубинского районов, а в 2014 году Тащилкин заключил контракт и отправился на службу в город Псков в гвардейскую десантную штурмовую дивизию. С 2021 года он был военным комиссаром Ленинского и Среднеахтубинского районов. 24 января 2025 года приказом военного комиссара Волгоградской области Александр Тащилкин назначен на должность военного комиссара Волжского.

Фото администрации Волжского

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