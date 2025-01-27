В Волжском назначили нового военного комиссара

Сегодня, 27 января, руководству города Волжского Волгоградской области был представлен новый военный комиссар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую администрацию, им стал Александр Тащилкин, который ранее возглавлял военкомат Ленинского и Среднеахтубинского районов.

Нового военного комиссара представил бывший военком Волжского Сергей Карпов. Сообщается, что он сложил с себя эти полномочия. За многолетний добросовестный труд на благо города Игорь Воронин вручил Карпову памятный знак «За вклад в развитие г. Волжского».

- Благодарю Вас за плодотворную работу по призыву граждан, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения волжан, – сказал мэр Волжского, обращаясь к Сергею Карпову. – Благодаря Вашему личному вкладу была налажена тесная взаимосвязь между военным комиссариатом и администрацией в работе с молодежью. Спасибо Вам за верность служебному долгу, трудолюбие и профессионализм!

Новый военный комиссар 1978 года рождения. С 2011 года работал в военном комиссариате Ленинского и Среднеахтубинского районов, а в 2014 году Тащилкин заключил контракт и отправился на службу в город Псков в гвардейскую десантную штурмовую дивизию. С 2021 года он был военным комиссаром Ленинского и Среднеахтубинского районов. 24 января 2025 года приказом военного комиссара Волгоградской области Александр Тащилкин назначен на должность военного комиссара Волжского.

Фото администрации Волжского