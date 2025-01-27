Общество

Волгоградцы вспомнили жертв блокадного Ленинграда

Общество 27.01.2025 16:24
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27.01.2025 16:24


Митинг, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады во время Великой Отечественной войны, прошел сегодня, 27 января,  на Мамаевом кургане у стелы города-героя Ленинграда. Как рассказали ИА «Высота 102» в Волгоградской городской думе,  отдать дань памяти и благодарности героическим защитникам и мужественным жителям Ленинграда пришли представители администрации области и мэрии Волгограда, депутатского корпуса города и региона, правоохранительных органов, ветеранских, общественных организаций, детских и молодежных движений, жители и гости областного центра.

Уже по сложившейся традиции первой выступила председатель Волгоградского областного добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Николаевна Латту. Будучи ребенком, она пережила все ужасы и тяготы того страшного времени. 

Этот день наполняет нас радостью и верой в долгожданную Победу, цена которой всегда высока. И наш общий долг перед мирными жителями и защитниками Ленинграда – сохранить память о них неприкосновенной, – сказала Хельви Латту.

Участники митинга почтили минутой молчания память павших и возложили цветы к стеле.

 

Справка. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Постоянные бомбежки, голод, лютые морозы стали страшным испытанием для жителей города на Неве. Но сломить Ленинград фашистам не удалось.

Фото Волгоградской городской думы

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