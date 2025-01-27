Общество

В Волгограде суд заставил гимназию за свой счет обустроить убежище

Общество 27.01.2025 13:12
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27.01.2025 13:12


В Волгограде Центральный районный суд обязал гимназию №3 за свой счет привести в нормативное состояние убежище, которое администрация города перевела в оперативное управление образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», прокуратура настаивала в суде на том, что проводить ремонт должна мэрия,  однако суд это требование отклонил. 

В обосновании иска прокурор Центрального района указал, что в ходе проведенной проверки установлено, что помещения, расположенные на ул. Пушкина, являющиеся защитным сооружениями гражданской обороны (СГО), находятся в неудовлетворительном состоянии: нарушена герметичность ЗСГО, фильтровентиляционное оборудование демонтировано, имеются нарушения штукатурного слоя. Не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружений в целом, так и отдельных элементов систем вентиляции, – говорится в документах, опубликованных в открытом доступе. 

В ходе судебного процесса была проведена экспертиза, согласно которой помещения защитных сооружений на ул. Пушкина находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и не пригодны для использования по прямому назначению в текущем состоянии. 

– В том числе неудовлетворительное состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов, не исправны двери и механизмы задраивания, не исправны защитные устройства, система вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, отсутствуют средства пожаротушения, нарушена герметичность убежища, удовлетворительное техническое состояние стен, потолков, требующих косметического ремонта, – пришли к выводу эксперты. 

– Таким образом, в судебном заседании установлено, что защитные сооружения гражданской обороны не готовы к приему укрываемых, находятся в неудовлетворительном состоянии, – уточнил суд. 

В оперативное управление гимназии убежище было передано департаментом администрации Волгограда еще в 2012 году. Однако в суде прокуратура настаивала на том, что профинансировать ремонт сооружения должна все же администрация, а уже дальнейшее его содержание надзорный орган просил возложить на образовательное учреждение. 

Интересно, что к рассмотрению иска прокурора привлекались и Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда, и ГУ МЧС России по Волгоградской области, и департамент муниципального имущества Волгограда. Однако представители МЧС и департамента в суд не явились, а комитет отдал решение по иску на откуп судьи. 

– Представитель администрации Волгограда Ряховская Т.А. полагала, что администрация не является надлежащим ответчиком по настоящему делу. Надлежащим ответчиком по делу является, по ее мнению, комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. Представитель Департамента по образованию администрации  Волгограда Алексеенко Л.А. против требований возражала, указала, что также департамент не является надлежащим ответчиком, – говорится в документах. 

В свою очередь, представитель гимназии №3 пыталась убедить суд, что задача образовательного учреждения – обеспечение образовательной деятельности. Кроме того, настаивала юрист, решение о передаче защитных сооружений в муниципальную собственность не принималось.

Тем не менее, рассмотрев материалы, судья сочла, что понуждение департамента образования администрации Волгограда к выделению финансирования ремонта укрытия на территории гимназии №3 навредит другим статьям расходов департамента. А вот вопрос о том, за какие средства образовательное учреждение должно ремонтировать навязанное сооружение и не повредит ли это бюджету гимназии, в решении судьи не говорится.

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