Ветераны ВОВ и дети Сталинграда принимают поздравления властей в Волгоградской области





В Волгоградской области накануне 82-летия Победы в Сталинградской битве в центре внимания снова оказались участники Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», главы районных и муниципальных администраций в эти дни навещают пожилых людей с подарками. Напомним, что поручение охватить вниманием всех участников ВОВ ранее озвучил глава региона Андрей Бочаров.





В Старополтавском районе 23 января глава района Александр Мелкумов в сопровождении коллег и главы Салтовского поселения Юрия Земскова побывал в гостях у единственного во всем районе ветерана ВОВ – 98-летнего Ивана Григорьевича Зюбы.

– Иван Григорьевич родился 22 октября 1926 года в селе Салтово. В 1943 году Иван Григорьевич ушел на фронт – войну прошел на оперативной работе в войсках НКВД. Служил и в тылу, и на передовой. Был ранен. Закончил воевать в Литве, а домой вернулся только в 1950 году, – рассказали в администрации района. – По возвращении с войны окончил курсы комбайнеров и до 1986 года проработал в колхозе. Затем ушёл на заслуженный отдых.





Принимала поздравления накануне памятной даты и жительница станицы Клетской Зинаида Трофимовна Гладченко. У нее в гостях побывал заместитель главы района Александр Егунов.

– Когда началась Великая Отечественная война, 10-летняя Зинаида вместе со сверстниками работала в бригаде веяльщиков зерна на табачной плантации. Позже принимала участие в сборе овощей, даже собирала хлопок. А еще с мамой и старшей сестрой воспитывала детей односельчан, занятых на сельхозработах, – рассказали в администрации.





В Серафимовичском районе представители местной администрации и социальных служб посетили ветерана ВОВ Зою Николаевну Астанкову.

– Родилась Зоя Николаевна в 1924 году в Москве. С началом войны семья была эвакуирована на Урал. После окончания средней школы Зоя Николаевна поступила в Военный институт иностранных языков. После ускоренного окончания института в 1945 году была направлена в 5-ю ударную армию 120-ю разведроту 1-го Белорусского фронта, – поделились фактами из биографии 100-летней жительницы района корреспонденты Усть-Медведицкой газетой. – Она переводила допросы немецких солдат и офицеров, плененных нашими разведчиками, приказы, почту и передавала сведения в штаб фронта. На передовой проводила агитационную работу среди вражеских войск, призывая немцев бросать оружие и сдаваться в плен. Некоторые подробности военной службы Зои Николаевны остаются под грифом «секретно» до сегодняшних дней. Службу проходила в звании младшего лейтенанта до мая 1949 года в опергруппе (СМЕРШ) в Берлине по розыску и аресту военных преступников. После демобилизации в 1953 г. переехала в Волгоградскую область по месту службы мужа, в Серафимовичский военкомат.

В мирное время Зоя Николаевна 30 лет проработала в школьной библиотеке.





Глава города Фролово Василий Данков вместе с председателем совета ветеранов Дмитрием Полуниным и юнармейцами навестили Боровкову Таисию Ивановну и Маликову Эмилию Ивановну.

– Таисия Ивановна родилась в Сталинграде 20 февраля 1938 года. Помнит голод и бомбежки. В маленьком возрасте потеряла мать, была контужена. В 1943 году отец вернулся с фронта без ноги, но работал на фабрике – шил солдатам фуфайки. С 16 лет началась трудовая жизнь Таисии Ивановны в Сталинграде: работала на кирпичном заводе и судоверфи. Во Фролово живет с 1958 года. Внук Таисии Ивановны в настоящее время выполняет свой воинский долг на СВО, – передают корреспонденты газеты «Вперед» из Фролово.





Эмилия Ивановна родилась в Сталинграде 24 июля 1936 года и пережила ужасы битвы совсем в маленьком возрасте. Отец был участником Великой Отечественной войны. Окончила техникум, затем институт. С 1994 года проживает во Фролово с сыном.

Фото: газета «Ударник», газета «Дон», газета «Вперед».



