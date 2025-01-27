Общество

Чиновников заставили оборудовать мусорную площадку в поселке Волгограда

Общество 27.01.2025 19:05
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27.01.2025 19:05

Администрации Волгограда пришлось выплатить административных штрафов на 170 тысяч рублей за не исполнение решения суда. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, жители поселка Буревестник Красноармейского района долгое время добивались устройства контейнерной площадки для накопления ТКО и вывоза отходов. С 2022 года люди обращались в муниципальные органы власти с требованием соблюдения прав граждан на проживание на чистых улицах в благоприятной городской среде. 

В районной администрации проблему признали и запросили средства на организацию контейнерной площадки в городском департаменте финансов. Но ситуация не менялась даже, несмотря на вступившее в законную силу летом 2023 года решения Красноармейского районного суда Волгограда, удовлетворившего исковые требования прокурора района в течение полугода оборудовать места для накопления твердых отходов. Однако ситуация не менялась, несмотря на то, что бюджет города терял приличные суммы на оплату штрафов. 

Отчаявшиеся волгоградцы обратились  к волгоградскому уполномоченному по правам человека. В результате дело сдвинулось с мертвой точки - МБУ «Центр благоустройства и озеленения Красноармейского района Волгограда»  заключило договор с индивидуальным предпринимателем, и  в конце 2024 долгожданная площадка в поселке появилась. 

Фото V102.RU 

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