В Волгограде за 3 млн рублей подготовят проект переделки «Родины»

Напомним,
В Волгограде определили компанию, которая разработает проект капремонта объекта культурного наследия - здания, в котором до 2006 года располагался кинотеатр «Родина». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, за дело почти за 3 миллиона рублей возьмется волгоградская компания ООО «Волгадонпроект», обладающая десятилетним опытом работы в сфере архитектуры и инженерных изысканий.
в бывшем кинотеатре собираются организовать центр патриотического воспитания молодежи. Концепцию дизайн-проекта разработали специалисты центра «ВЯЗ». Специалисты поработали над созданием дизайна внутренних помещений здания согласно брендбуку «Росмолодежи». Была, в частности, подобрана специальная подсветка в виде световых пилонов.
В будущем молодежном центре запланировано и создание двух больших тематических пространств. Одно из них будет представлять собой актовый зал в стиле «Роспатриота», а второе выполнят в виде многофункционального зала для проведения мероприятий различной направленности.
Справка.
В июне 2024 года заявка Волгоградской области одержала победу во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых», проводимом Федеральным агентством по делам молодежи. Регион в 2025 году получит субсидию из федерального бюджета на реализацию программ комплексного развития молодежной политики.