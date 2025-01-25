Путин поручил проработать увеличение выплат по маткапиталу





Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 декабря проработать вопрос увеличения размера маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Как сообщает V102.RU, данный пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам соцподдержки семей.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, с 1 февраля в рамках маткапитала проиндексируется размер выплат на первого и второго ребенка. На первого ребенка она составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.