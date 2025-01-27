Волгоградцам напомнили о дедлайне по уплате налогов

Приближается окончание срока для уплаты налогов в январе текущего года. Как сообщили V102.RU в УФНС России по Волгоградской области, обязательные платежи нужно совершить не позднее 28 января.

Необходимо в срок уплатить:

- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за декабрь 2024 г.;

- первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций, подлежащий уплате в 1 квартале 2025 г.;

- налог на прибыль организаций, удержанный при выплате доходов налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 2024 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за декабрь 2024 г.;

- сумма исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 1 по 22 января 2025 г.;

- 1/3 НДС за 4 квартал 2024 г.;

- НДПИ за декабрь 2024 г.;

- налог на профессиональный доход за декабрь 2024 г.;

- акцизы за декабрь 2024 г.;

- налог за декабрь 2024 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);

- налог, уплачиваемый в случае, если налогоплательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК РФ, за 4 квартал 2023 г.;

- ЕСХН за декабрь 2024 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ).

Налоговые органы также напоминают, что 5 февраля наступит срок уплаты суммы исчисленного и удержанного НДФЛ за период за период с 23 по 31 января 2025 года.