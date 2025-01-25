



Правительство РФ планирует внедрить генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Как сообщает V102.RU, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

- Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний, - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Проработать предложение и представить президенту доклад намечено до 15 мая.