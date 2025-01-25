Федеральные новости

В России планируют тестировать будущих родителей на генетические риски

Федеральные новости 25.01.2025 16:32
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25.01.2025 16:32


Правительство РФ планирует внедрить генетическое тестирование для будущих родителей, чтобы оценивать риски наследственных заболеваний у ребенка. Как сообщает V102.RU, такое поручение дал президент России Владимир Путин. 

- Представить предложения о поэтапном расширении программы неонатального скрининга в части разработки и применения программ молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в целях выявления риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний, - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. 

Задача поставлена перед федеральным правительством и региональными властями. Проработать предложение и представить президенту доклад намечено до 15 мая. 

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