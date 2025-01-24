В МВД предложили упростить оформление пьяного водителя





Министерство внутренних дел предлагает сократить число документов для заполнения при оформлении пьяного водителя. Как сообщает V102.RU, такой проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях опубликован 23 января на портале проектов нормативных актов.

Сейчас при выявлении пьяного водителя необходимо составить от трех до пяти процессуальных документов. При этом составление протокола об отстранении от управления транспортным средством и протокола о его задержании в каждом случае обязательно. На все процедуры у сотрудников уходит около 5 минут.

- Сокращение количества составляемых процессуальных документов ‎в указанных случаях позволило бы сэкономить примерно 36,8 тыс. рабочих часов в год. Кроме того, сократятся финансовые затраты, необходимые для приобретения бланочной продукции, - говорится в пояснительной записке.