Волгоградцев предостерегли от новых афер в Telegram

- Псевдоподдержка сообщает пользователю о поступившем запросе на удаление его учетной записи в мессенджере, а для «отмены» просит перейти по ссылке в секретном чате. Однако ссылка эта фишинговая, при введении логина и пароля злоумышленники получат доступ к аккаунту, - предупреждает специалист.
Эксперт призвала обращать внимание на значок верификации – синюю галочку, а также на то, что настоящий аккаунт поддержки в Telegram не создаёт секретных чатов и его нельзя заблокировать. Подобные случаи уже фиксируются в различных регионах России.