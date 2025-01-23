В ФАС не нашли причин стремительного роста цен на сливочное масло





Федеральная антимонопольная служба не выявила признаков стремительного роста цен на масло после проверки производителей продукта. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 23 января глава ведомства Максим Шаскольский в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в Волгоградской области к концу 2024 года стоимость сливочного масла преодолела рубеж в 1 тысячу рублей.

– Если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках поверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства. Но предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем, – пояснил Шаскольксий в эфире телеканала.

Также глава ведомства отметил, что необходимо учитывать рост себестоимости, экономические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на цену продукта.