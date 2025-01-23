Федеральные новости

В ФАС не нашли причин стремительного роста цен на сливочное масло

Федеральные новости 23.01.2025 10:58
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23.01.2025 10:58


Федеральная антимонопольная служба не выявила признаков стремительного роста цен на масло после проверки производителей продукта. Как сообщает V102.RU, об этом заявил 23 января глава ведомства Максим Шаскольский в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в Волгоградской области к концу 2024 года стоимость сливочного масла преодолела рубеж в 1 тысячу рублей. 

– Если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках поверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства. Но предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем, – пояснил Шаскольксий в эфире телеканала. 

Также глава ведомства отметил, что необходимо учитывать рост себестоимости, экономические факторы, которые оказывают непосредственное влияние на цену продукта. 

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