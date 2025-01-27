



26 января в Волжском у остановки общественного транспорта «Рынок 10/16 микрорайонов» легковой автомобиль сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло 22:30, когда женщина, выгуливающая питомца, переходила ул. Пионерскую. Случившееся запечатлела одна из камер уличного движения.

Судя по опубликованным кадрам, волжанка пропустила подъехавшую к перекрёстку ул. Пионерской и ул. Мира машину, после чего сама начала движение по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако, как только она зашла за транспортное средство, водитель последнего резко сдал назад.

В результате наезда автомобиль лишь чудом не переехал женщину, отбросив её. Несмотря на сильный удар, пострадавшая встала и как ни в чём не бывало продолжила движение по тротуару.

Примечательно, что водитель, находившийся за рулём легковушки, даже не вышел из автомобиля. Выждав небольшое время он ещё раз сдал назад, по среди проезжайте части высадил пассажира и поспешил уехать с места происшествия.

Отметим, насколько серьёзны травмы пострадавшей неизвестно. В сводке ГУ МВД России по Волгоградской области за минувшие сутки информация о ДТП отсутствует.

Фото и видео: POWERNET