В России планируют изменить порядок призыва срочников в армию





Правительство РФ поддержало законопроект, согласно которому решение о призыве на военную службу должно быть исполнено в течение одного года, если по каким-то причинам срочник не был отправлен в армию. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документ одобренного проекта.

Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В нем говорится, что россиянин, по которому призывная комиссия уже приняла решение о его призыве на военную службу, но которого на службу не отправили, может быть призван в течение года.

По мнению авторов, это позволит сократить число должностных лиц, которых привлекают к проведению призыва граждан на военную службу, а в частности - врачей.