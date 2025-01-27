Расследования

Полицейские задержали с поличным двух молодых волгоградцев

Расследования 27.01.2025 12:07
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27.01.2025 12:07


В Городищенском районе Волгоградской области оперативники регионального управления МВД России задержали двоих молодых людей, прибывших на место закладки наркотиков. По информации пресс-службы Глава, задержанные с поличным волгоградцы планировали в дальнейшем продавать зелье на территории региона. 



По уточненным сведениям, задержание состоялось на территории СНТ «Луч». Молодым людям 18 лет и 22 года.  

Молодые люди приехали к одному из домов, чтобы забрать из тайника оптовую партию наркотика, которую планировали в дальнейшем сбывать через «закладки» разовыми дозами, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Экспертиза показала, что в тайнике содержался наркотик эфедрон общим весом более 50 гр.

В настоящее время оба задержанных находятся под административным арестом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п ч.3 ст.30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ– покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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