Общество

Такой был у Пресли, Леннона и Рахманинова: рояль Steinway стал собственностью волгоградской филармонии

Общество 27.01.2025 10:43
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27.01.2025 10:43


Волгоградская филармония стала владельцем рояля Steinway, без которого не обходится сегодня ни одна мировая концертная площадка, передает V102.RU.

По данным филармонии, дорогостоящий инструмент впервые был презентован волгоградцам накануне на юбилейном концерте художественного руководителя и главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра Волгоградской филармонии Андрея Аниханова.

- Главным событием вечера стала презентация волгоградской публике нового концертного рояля Steinway, приобретенного по поручению губернатора Волгоградской именно области Андрея Бочарова. Подобного инструмента ранее не было ни в одном учреждении региона, - сообщили в филармонии.

Новый концертный рояль в Волгограде перед его презентацией несколько дней  настраивали лучшие специалисты из Московской филармонии. Право первой показать свое мастерство владения инструментом было предоставлено юной волгоградке Марианне Лемешкиной - лауреату всероссийского фестиваля «Птица счастья», который в 2024 году был посвящен юбилею Александры Пахмутовой.

Знаменитые концертные рояли Steinway производит американская компания с 1853 года. Владельцами таких инструментов были Сергей Рахманинов, Элвис Пресли,  Франц Лист и Джон Леннон.

Корпус инструмента состоит из 20 слоев твердой древесины. Для его изготовления использовались такие породы, как горный клен, красное дерево, сосна и ель. Весит рояль 480 кг. Струны изготовлены из высокопрочной стали, а 88 клавиш - из ели, накладки на клавиши выполнены из искусственной слоновой кости и черного дерева.

В соединениях тех частей конструкции, от которых зависит качество звука, полностью отсутствуют металлические и пластиковые связи, нарушающие распространение звуковых колебаний. В корпус рояля встроена специальная система климат-контроля, обеспечивающая необходимый уровень влажности. Все это обеспечивают инструменту неповторимое звучание и высокие акустические характеристики.

Фото: Волгоградской филармонии

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