Волгоградцев приглашают принять участие в исследовании новой вакцины от рака





В России начался отбор кандидатов на участие в клинических испытаниях вакцины от рака «ЭнтероМикс». Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в своем Telegram-канале.

- Рад сообщить о начале прескрининга, направленного на отбор пациентов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины «ЭнтероМикс», - объявил Каприн.

Онколог подчеркнул, что участие в исследованиях могут принят пациенты, которые ранее получали противоопухолевое лечение и исчерпали все доступные методы терапии. Возрастной диапазон кандидатов составляет от 18 до 75 лет.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо отправить письмо с темой «Онковакцина» на электронный адрес: vakcina-rak@nmicr.ru. В письме обязательно нужно указать свое ФИО, контактный телефон, свежий медицинский эпикриз, включая историю проведенного лечения, данные инструментальных обследований и свежие анализы крови.

При условии соответствия всем необходимым критериям с будущим участником свяжутся специалисты.

Напомним, в Минздраве пообещали сделать бесплатной новую мРНК-вакцину от рака. Планируется, что препарат будет использоваться для лечения пациентов уже в начале 2025 года.