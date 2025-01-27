Расследования

Под Волгоградом хуторянка прописала у себя 14 граждан Туркменистана

Расследования 27.01.2025 08:53
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27.01.2025 08:53


Полицейские Среднеахтубинского района выявили факт фиктивной постановки на регистрационный учет иностранных граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летняя жительница одного из хуторов Среднеахтубинского района прописала у себя четырнадцать человек, являющихся гражданами Туркменистана. 
Однако жить с  иностранцами женщина не собиралась, так как знала, что прибывшие являются строителями и будут проживать по месту работы.
Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Женщине грозит до 3 лет лишения свободы. 
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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