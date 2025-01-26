Спорт

Ватерполистки «Спартака» в родном бассейне остались без очков в матчах с «Дианой»

Спорт 26.01.2025 18:26
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26.01.2025 18:26


Ватерполистки волгоградского «Спартака» в 13-м туре женской Суперлиги в родном бассейне дважды уступили питерской «Диане» со счетом 9:10 и 6:9, сообщает V102.RU.

Напомним, красно-белые завершили прошлый год серией из 11-ти поражений подряд. О причинах затянувшегося неудачного отрезка в интервью сайту V102.RU в декабре рассказал главный тренер команды Александр Гайдуков. При этом пока его подопечным не удается вернуться на победный путь. Хотя хозяйки начали первый матч успешно. После двойного обмена голами с обеих сторон Анастасия Федотова, Татьяна Метревели и Александра Липина оформили преимущество «Спартака» к перерыву - 5:2.

К сожалению, следующую четверть волгоградки провалили, пропустив четыре безответных мяча. В итоге «Диана» вырвалась вперед к середине поединка - 6:5. Третья восьмиминутка также осталась за спортсменками из Северной столицы, которые трижды отправили мяч в сетку. У красно-белых на этом отрезке отличились Анастасия Федотова и Наталия Бронникова - оба раза в большинстве. В последней четверти «Спартаку» удалось догнать соперника - за три минуты до окончания основного времени реализовала пенальти Федотова и установила паритет.


Однако последнее слово в результативном матче осталось за гостевым коллективом. Результативный бросок за 46 секунд до финальной сирены совершила ватерполистка питерского клуба Анна Исакова, еще в прошлом сезоне выступавшая за красно-белых. Александр Гайдуков взял после этого тайм-аут. В заключительной атаке хозяйки могли отыграться, но голкипер Анна Жердева отразила последний в матче бросок Татьяны Метревели. Таким образом, «Диана» одержала непростую победу со счетом 10:9. 

Стартовая восьмиминутка повторного поединка, состоявшегося накануне, 25 января, осталась за «Дианой» - 5:2. В следующей четверти команды забросили по разу - отметились Мария Донских и Полина Кириленко. В третьем периоде на два мяча соперниц волгоградки ответили голевым выстрелом в исполнении Дарьи Герзанич с пенальти. В первой половине заключительной четверти Наталия Бронникова и Анастасия Федотова пятиметровым броском сократили отставание, однако на большее хозяек уже не хватило. Ульяна Мерш из стана питерской команды установила окончательный результат со счетом 9:6 - уверенная повторная виктория «Дианы».


В итоге красно-белые довели безвыигрышную серию до 13-ти матчей. Волгоградский коллектив идет на восьмом месте в турнирной таблице Суперлиги с 16-ю очками. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с клубом «КИНЕФ-2» из Киришей Ленинградской области 31 января и 1 февраля.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com

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