В Волгограде пройдет турнир, посвященный памяти легендарного футболиста Льва Яшина

С 21 по 23 сентября на стадионе ВГАФК пройдут матчи V Международного турнира по мини-футболу среди силовых структур. Соревнования посвящены памяти легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР - Льва Ивановича Яшина, сообщает V102.RU со ссылкой на ВООО «Динамо».
Организаторами турнира являются Общество «Динамо» и ФСИН России. В состязаниях примут участие 23 команды из России, Сербии, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и сборные силовых структур из регионов РФ. Расписание игр будет сообщено дополнительно. Вход на матчи свободный.
Справка. Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» - с 1950 по 1970-й год. Легендарный футболист становился пятикратным чемпионом СССР. Также с национальной сборной СССР голкипер по прозвищу «Черная пантера» выиграл Олимпиаду 1956 года в Мельбурне, чемпионат Европы в 1960 году во Франции, стал серебряным призером Евро-1964 в Испании и полуфиналистом чемпионата мира-1966 в Англии. Кроме того, Яшин является единственным вратарем за всю историю, кому удалось завоевать самую престижную награду в футболе в индивидуальной номинации - «Золотой мяч».
Фото: Волгоградская организация «Динамо» /t.me