Волгоградский «Ротор» 3 сентября в гостях сыграет с «Чайкой»

Спорт 03.09.2025 14:51
0
03.09.2025 14:51


«Ротор» сегодня, 3 сентября, в селе Песчанокопском Ростовской области в восьмом туре Первой лиги встретится с местной «Чайкой». Начало матча в 18-30 ч.

Волгоградская команда подошла к очередной встрече на шестом месте с 11-ю очками. Подопечные Дениса Бояринцева одержали три победы, дважды сыграли вничью и дважды уступили. В прошлом туре хозяева на «Волгоград Арене» проиграли одному из главных открытий сезона - костромскому «Спартаку» со счетом 1:2. В составе сине-голубых впервые отличился полузащитник Ярослав Арбузов. Для «Ротора», в очередной раз установившего рекорд посещаемости сезона, это поражение стало первым домашним в нынешнем первенстве. О причинах неудачи в противостоянии с красно-белыми на послематчевой пресс-конференции рассказал Бояринцев.

«Чайка», значительно обновившая состав в летнее межсезонье, стартовала в первенстве с выездной победы над красноярским «Енисеем» - 3:0. Затем «стая» трижды сыграла вничью и трижды проиграла. В прошлой игре песчанокопцев на своем поле разгромила «Уфа» - 4:0. После семи матчей «Чайка» идет на 15-й позиции с шестью очками.

Перед стартом сезона руководство коллектива из Ростовской области сделало перестановку на посту главного тренера. Сергея Первушина на этой должности сменил экс-футболист «Динамо», «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, ранее возглавлявший «Спартак-2» из Второй лиги Б.

Этим летом «Чайку» покинул легенда клуба Александр Хохлачёв. 28-летний нападающий всю карьеру провел в «стае», а в межсезонье Хохлачёв перешел в «Ротор». В волгоградском клубе Александр забитыми мячами на данный момент не отметился. 

Отметим, за «Чайку» выступает экс-защитник «Ротора» Пелих. Данил в сезоне 23/24 помог волгоградцам выйти в Первую лигу, после чего в статусе свободного агента присоединился к песчанокопской команде.

«Чайка» исторически является крайне неудобным соперником для «Ротора». В 12-ти официальных встречах сине-голубые одержали только одну победу - в 2023 году. В прошлом сезоне в Волгограде соперники сыграли вничью - 0:0, а в Песчанокопском во втором круге хозяева победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Станислав Библик.

С учетом игровой формы и положения в турнирной таблице «Ротор» можно назвать фаворитом сегодняшнего противостояния.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

