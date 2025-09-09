Общество

В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановках

Общество 09.09.2025 06:29
09.09.2025 06:29


В Волгограде информационные табло и камеры на остановках общественного транспорта, отремонтируют. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика, которому доверят текущее и аварийное обслуживание оборудования.

Организации, отобранной по итогу аукциона, предстоит ежемесячно производить осмотр и диагностику устройств, восстановление лакокрасочного покрытия по заявкам волгоградцев и городских служб, проверять яркость и чёткость изображений на экранах, протирать табло и камеры от пыли, производить их ремонт и замену в случае необходимости.

Обслуживать частнику предстоит 172 табло на территории всех районов города за исключением Советского, где их по какой-то причине до сих пор нет, а также 172 камеры.

Дополнительно условиями проекта соглашения предусмотрено обслуживание организаций и сети из 13 камер видеонаблюдения, следящих за работой локальных очистных сооружений, отвечающих за фильтрацию стоков ливнёвок, сети из 22 камер, установленных на объектах МБУ «Северное», и 36 камер на путепроводе в районе посёлка Гумрак.

Отметим, на эти цели из бюджета выделен 1,8 млн рублей. Работы должны производиться с момента подписания соглашения и до конца 2025 года. Победителя отберут по итогу конкурсных процедур на следующей неделе.

10:27
Под Волгоградом вручили ордена и медали родственникам погибших бойцов СВОСмотреть фотографии
10:24
УФСБ задержало двух волгоградцев за продажу тылового места на СВОСмотреть фотографии
09:47
Бастрыкин поручил возбудить дело о гибели троих волгоградцев в Белом мореСмотреть фотографии
09:36
«Львят» пока поберегут: власти рассказали подробности об обкатке трамвайного маршрута №2Смотреть фотографии
09:00
В Волгограде полиция задержала отчаянного грабителя-бегунаСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде уничтожат 542 пачки сигаретСмотреть фотографии
08:11
В Госдуме предложили ввести «Карту Достоевского» для покупки книг детямСмотреть фотографии
07:28
В Волгограде в тестовом режиме запустили трамвай №2Смотреть фотографииCмотреть видео
06:59
Волгоградская область подтянулась в рейтинге трудаСмотреть фотографии
06:29
В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановкахСмотреть фотографии
06:00
Доступ на Мамаев курган ограничат 11 и 21 сентябряСмотреть фотографии
22:48
В Волгограде на улице Пельше сгорела «четырнадцатая»Смотреть фотографии
21:48
На «Волгоград Арене» отметят юбилей легендарных матчей с «Манчестер Юнайтед»Смотреть фотографии
21:14
Меч короля Великобритании Георга VI вернулся в волгоградский музейСмотреть фотографии
20:55
Глава ЛНР наградил двух волонтеров из ВолжскогоСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде простятся с преподавателем-юристом академического колледжаСмотреть фотографии
19:48
Жителей Волгоградской области предупредят о БПЛА с помощью SMSСмотреть фотографии
18:59
Жителей Михайловки предупредили об активности экстренных служб 23 сентябряСмотреть фотографии
18:48
Двоих волгоградцев оштрафовали за «обман» банкоматаСмотреть фотографии
18:13
Давка, прощай? Власти Волгограда анонсировали запуск трамвая №2 на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
17:40
В Волгоградской области задерживаются 11 поездовСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде задержан подросток, устроивший гонки без правил с полицейскимиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:54
«Получилось пробить зрителя на эмоции»: Волгоградские артисты произвели фурор на сцене театра Вахтангова в МосквеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
В Волгограде за 600 млн рублей продают сеть из 12 АЗС и нефтебазыСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде ФСБ уличила цыганку в получении 2,4 млн рублей на несуществующих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:12
«Ростелеком» выступил партнером молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:55
СК попросит волгоградцев помочь в поисках глухонемой жительницы ИловлиСмотреть фотографии
12:58
Владелец бистро под Волгоградом бесплатно эксплуатировал «невидимых» работниковСмотреть фотографии
12:44
Волгоградца задержали за разжигание ненависти к полицейским в соцсетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
 