В Волгограде мэрия ищет специалистов для ремонта табло и камер на остановках





В Волгограде информационные табло и камеры на остановках общественного транспорта, отремонтируют. Муниципалитет объявил о поиске подрядчика, которому доверят текущее и аварийное обслуживание оборудования.

Организации, отобранной по итогу аукциона, предстоит ежемесячно производить осмотр и диагностику устройств, восстановление лакокрасочного покрытия по заявкам волгоградцев и городских служб, проверять яркость и чёткость изображений на экранах, протирать табло и камеры от пыли, производить их ремонт и замену в случае необходимости.

Обслуживать частнику предстоит 172 табло на территории всех районов города за исключением Советского, где их по какой-то причине до сих пор нет, а также 172 камеры.

Дополнительно условиями проекта соглашения предусмотрено обслуживание организаций и сети из 13 камер видеонаблюдения, следящих за работой локальных очистных сооружений, отвечающих за фильтрацию стоков ливнёвок, сети из 22 камер, установленных на объектах МБУ «Северное», и 36 камер на путепроводе в районе посёлка Гумрак.

Отметим, на эти цели из бюджета выделен 1,8 млн рублей. Работы должны производиться с момента подписания соглашения и до конца 2025 года. Победителя отберут по итогу конкурсных процедур на следующей неделе.