Гандболисты «Каустика» проиграли «Чеховским медведям» в Суперлиге

Спорт 07.09.2025 11:20
«Каустик», накануне, 6 сентября на выезде уступил «Чеховским медведям» в мужской Суперлиге со счетом 23:38. Волгоградская команда потерпела второе поражение подряд в чемпионате России.

Напомним, сезон для подопечных Дмитрия Бочарникова начался домашним матчем с «Виктором» на «Динамо Арене» 30 августа. «Химики» в этот день уступили ставропольскому коллективу. А «Чеховские медведи», являющиеся бронзовыми призерами прошлой Суперлиги и самым титулованным клубом страны, стартовали с победы в Омске над местным «Скифом». Подмосковная команда являлась явным фаворитом вчерашнего противостояния. Отметим, две недели назад соперники встречались между собой на предсезонном турнире, где также выиграли «медведи».

Матч в рамках чемпионата начался с контратаки, которую успешно завершил Станислав Токмаков. Хозяева быстро сравняли и затем ожидаемо завладели преимуществом. После двух пропущенных мячей подряд Дмитрий Бочарников взял тайм-аут. К этому моменту «Каустик» отставал уже на четыре гола.

Волгоградские спортсмены допустили слишком много потерь в первом тайме. Ошибками оппонентов мастерски пользовались хозяева, которые чувствовали себя весьма уверенно в атакующих комбинациях. Подопечные заслуженного тренера СССР и России Владимира Максимова, в честь которого назван домашний зал «медведей», к перерыву оформили весомый отрыв - 22:15. В концовке тайма в составе «химиков» отличился Никита Филёв, но он только лишь немного сократил дистанцию.

Во второй половине подмосковный коллектив не оставил шансов приблизиться к себе и возродить тем самым интригу. В середине тайма Даниил Кольцов реализовал семиметровый, однако после этого хозяева площадки забросили трижды подряд и ушли в открыв «плюс десять». Немало выручал голкипер «Каустика» Никита Михайлов, чьих усилий и спасений, к сожалению, не хватило, чтобы уйти от поражения. Лучшими бомбардирами в составе гостей стали Сергей Косенков и Даниил Кольцов - по четыре точных попадания. 

В итоге «Чеховские медведи» спокойно довели дело до второй победы в Суперлиге, а волгоградский клуб остается без заработанных очков и на последнем, 12-м месте в турнирной таблице. В следующей встрече «химики» в Волгограде 13 сентября сыграют с коллективом из Саратова - «СГАУ». 

Дмитрий Бочарников заявил, что «Чеховские медведи» выиграли заслуженно.

- Совершили много потерь. В первом тайме Чехов спокойно убежал в отрыв. Дальше мастерство тех ребят не позволяет приблизиться к ним и вернуться в игру. Сегодня хозяева были сильнее нас по всем показателям. Хорошо сыграли в защите и вратари помогли. Во втором тайме матч также проходил под контролем соперника, - отметил главный тренер волгоградской команды.

Владимир Максимов считает, что «Каустик» обладает хорошими перспективами.

- У «Каустика» хорошая команда, много молодежи. У них большие перспективы в дальнейшем. Это только первые матчи чемпионата. Думаю, команда будет приобретать опыт. Для них хорошо, что сегодня играли с нами. Мы немного посильнее, поэтому волгоградцы получили полезный опыт. Раньше в «Каустике» играли гандболисты сборной России, олимпийские чемпионы. У команды Бочарникова есть хорошие возможности повторить прошлые успехи, -  подчеркнул легендарный специалист.

Фото: Андрей Поручаев /V102.RU (архив)    

