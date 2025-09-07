«Ротор» 7 сентября сыграет с ФК «СКА-Хабаровск» на «Волгоград Арене»





«Ротор» сегодня, 7 сентября, в девятом туре Первой лиги сыграет с ФК «СКА-Хабаровск». Матч на «Волгоград Арене» начнется в 18-00 ч.

«Ротор» в прошлой встрече одержал самую разгромную победу за последние три года. Напомним, подопечные Дениса Бояринцева в селе Песчанокопском выдали настоящую голевую феерию и не оставили шансов местной «Чайке», обыграв ее со счетом 6:0. По разу отличились Арбузов, Макаров, Хохлачев, Давидян, Шильников и Сафронов. По признанию главного тренера сине-голубых, такой результат оказался для него неожиданным. Победа в Ростовской области 3 сентября позволила «Ротору» закрепиться на шестом месте с 14-ю заработанными очками. Волгоградцы отстают всего на три балла от четвертой строчки, которая дает право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ.

«СКА-Хабаровск» на данный момент является крепким середняком, занимая девятое место с девятью очками. Подопечные Алексея Поддубского одержали две победы в первых трех турах, но уже не выигрывают на протяжении пяти встреч подряд. В прошлой игре дальневосточники на выезде проиграли тульскому «Арсеналу» со счетом 1:3.

В составе «Ротора» играют сразу пять экс-футболистов армейского клуба - вратарь Владимир Сугробов, защитники Николай Покидышев, Денис Фомин и полузащитники Сергей Макаров и Артем Симонян. Также в прошлом сезоне цвета красно-синих защищал бывший игрок «Ротора» Рамазан Гаджимурадов, который летом перешел в «Челябинск» и уже стал одним из лидеров уральского коллектива.





«Ротор» при поддержке болельщиков сегодня постарается одержать третью домашнюю победу в нынешнем сезоне, которая позволит волгоградской команде закрепиться в группе лидеров. А зрителей ожидает традиционная предматчевая развлекательная программа с аквагримом, фотозоной, почтой болельщика и другими не менее интересными активностями. На площади перед стадионом в 16-30 ч. начнется автограф-сессия полузащитника «Ротора» Никиты Плотникова.