Происшествия

«Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за год

Происшествия 25.01.2025 20:50
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25.01.2025 20:50




Новый, еще более сокрушительный потоп случился сегодня, 25 января, в аварийном доме №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в очередной раз прорвало трубы отопления  на чердаке дома и потоки ржавой воды  хлынули по стенам и с потолка.
- Вот, смотрите, продолжаем выживать в очередном потопе, - говорят шокированные жильцы. -  Последний раз был 8 марта, а между тем, и в коридоре уже течет. Ждем аварийку, а пока держимся.
Квартиры в аварийном доме топит уже третий раз за последний год – такое уже было в январе 2024 года, затем весной и вот опять. Но сегодняшний потоп – самый эпичный. Однако, когда шокированные жильцы стали звонить в аварийную службу, им заявили, что ничего сделать не могут, так как у них нет управляющей компании.
Жильцы своими силами перекрыли систему отопления, чтобы остановить потоп. Дом к тому же сейчас обесточен - люди  остались без отопления и электричества. Что делать дальше, они не знают.
- Мы все сейчас стоим на улице, звонили уже везде, куда возможно. Но нам только обещают кому-то передать заявку. Но кому и кто будет делать трубы? Дом сейчас разморозится, нам куда идти? На улице жить? – говорят возмущенные жильцы.

После последнего весеннего потопа одна из жительниц дома, Галина Нуруллина,  подала в суд на управляющую компанию «Развитие дом строй» с требованием возместить причиненный весенним потопом ущерб. Суд женщина выиграла, однако УК обжаловала это решение.
- Они заявили, что администрация района подсунула им негодные дома, которые невозможно содержать. Это адский замкнутый круг. Чиновники нас не переселяют, управляющие компании от нас отказываются. Мы, как живые мертвецы. Вроде бы мы есть, но нас никто не хочет замечать! – констатирует пенсионерка.

Напомним, о проблемах жителей аварийного дома информагентство рассказывало не раз. В доме периодически прорывает трубы на чердаке, также заливает и фундамент. Люди живут как на пороховой почке, опасаясь, что трухлявые стены с потолками не выдержат таких испытаний и дом однажды сложится как карточный домик. При этом двухэтажка была признана аварийной в декабре 2017 года, но, когда людей переселят, им даже не обещают.
 - Мы уже не знаем, кому кричать, кого умолять, чтобы на нас обратили внимание, - негодуют люди. – Мы не знаем, где мы будем ночевать, кто нам будет ремонтировать отопление. И всем на это наплевать.
Видео и фото читателей ИА «Высота 102»

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