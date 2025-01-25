«Продолжаем выживать»: аварийный дом в Волгограде затопило кипятком третий раз за год











Новый, еще более сокрушительный потоп случился сегодня, 25 января, в аварийном доме №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, в очередной раз прорвало трубы отопления на чердаке дома и потоки ржавой воды хлынули по стенам и с потолка.





После последнего весеннего потопа одна из жительниц дома, Галина Нуруллина, подала в суд на управляющую компанию «Развитие дом строй» с требованием возместить причиненный весенним потопом ущерб. Суд женщина выиграла, однако УК обжаловала это решение. После последнего весеннего потопа одна из жительниц дома, Галина Нуруллина, подала в суд на управляющую компанию «Развитие дом строй» с требованием возместить причиненный весенним потопом ущерб. Суд женщина выиграла, однако УК обжаловала это решение.





Напомним, о проблемах жителей аварийного дома информагентство рассказывало не раз. В доме периодически прорывает трубы на чердаке, также заливает и фундамент. Люди живут как на пороховой почке, опасаясь, что трухлявые стены с потолками не выдержат таких испытаний и дом однажды сложится как карточный домик. При этом двухэтажка была признана аварийной в декабре 2017 года, но, когда людей переселят, им даже не обещают.

говорят шокированные жильцы.Квартиры в аварийном доме топит уже третий раз за последний год – такое уже было в январе 2024 года, затем весной и вот опять. Но сегодняшний потоп – самый эпичный. Однако, когда шокированные жильцы стали звонить в аварийную службу, им заявили, что ничего сделать не могут, так как у них нет управляющей компании.Жильцы своими силами перекрыли систему отопления, чтобы остановить потоп. Дом к тому же сейчас обесточен - люди остались без отопления и электричества. Что делать дальше, они не знают.говорят возмущенные жильцы.констатирует пенсионерка.негодуют люди.