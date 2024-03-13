Общество

«Залило праздничный стол»: жители дома в Волгограде отходят от потопа на 8 марта

Общество 13.03.2024 06:51
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13.03.2024 06:51




Жители дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда до сих пор не могут прийти в себя от потопа, который случился в аварийной двухэтажке аккурат в праздничный день – 8 марта. Волгоградка Елена, проживающая в квартире №1,  с содроганием вспоминает события той пятницы.
- С утра я убрала квартиру, мы с сыном накрыли праздничный стол – ждали гостей. И тут вдруг с люстры полилась вода – прямо на стол! Мы еле успели его отодвинуть. А дождь с потолка превратился  на наших глазах  в ливень – вода текла не только с люстры, но и по стенам, - рассказывает Галина.
Как выяснилось, на чердаке рванули трубы отопления. Горячая вода сначала затопила квартиру №5, а потом и квартиру под ней.
До приезда аварийной бригады жильцы двух квартир мужественно боролись с последствиями потопа – не успевали ведра выносить. Итогом залитых кипятком комнат оказались сошедшие со стен обоев, еще более углубившиеся трещины в стенах и на потолках и  искрящая электропроводка.
- Теперь мы боимся включать свет в кухне, в туалете и ванной, которым больше всего досталось от затопления, - рассказывает женщина. – Дома теперь – невозможная влажность, с потолка уже отваливаются куски штукатурки. Один из таких «кусочков» чуть на голову мне не приземлился.
По словам жильцов, вот уже несколько дней после потопа они ожидают представителей УК «Развитие Дом-Строй» для составления актов о причиненном ущербе и не могут их дождаться.
- От нас отмахиваются - то якобы  они переезжают на другой адрес, и им не до того. То – что все сотрудники заняты. Да и мы не удивлены – у нас УК меняются как перчатки, никому наш аварийный дом не нужен. Недавно вызывали мастера, он посмотрел на туалет и сказал, чтобы мы ждали, когда унитаз со второго этажа к нам провалится, - делится волгоградка.
В управляющей компании «Развитие Дом-Строй» инцидент в доме №29 по ул. Воронкова подтвердили.
- Причиной происшествия стал свищ в трубопроводе отопления, - пояснили в компании. – Аварийная бригада прибыла на место в течение 40 минут и устранила течь. Произошло затопление, причинен небольшой ущерб. В ближайшее время будут составлены соответствующие акты, жильцы уже информированы. 
При этом здесь не назвали конкретный срок визита сотрудников для оформления актов. 
Дом №29 по ул. Воронкова был признан аварийным в начале 2017 году. Но люди опасаются, что до спасительного расселения они не доживут.
  - Сначала нам обещали, что переселят нас в 2023 году, потом – в 2024 году, а в этом году сообщили, что это произойдет не раньше 2026 года и заявили, что бюджетных денег на это не выделено – если только ждать, что наш дом войдет в подпрограмму федерального центра. То есть перспективы наши печальные, а дом трещит по швам в самом буквальном смысле слова, - говорят жильцы двухэтажки.
В январе этого года в доме №29 по ул. Воронкова уже случался потоп – из-за рванувших на чердаке труб отопления жильцы три дня замерзали в своих квартирах.
- За этот период нам даже не пересчитали плату за отопление, которого не было, ни на копейку, - возмущаются волгоградцы.
Жители дома уже не знают, как привлечь внимание чиновников к своим проблемам. Но ответы на запросы граждан вгоняют людей в более глубокую тоску – люди боятся, что однажды погибнут в своих квартирах, если конструкции дома, построенного еще в 50-е годы,  все-таки не выдержат тяжести времени и постоянных потопов.
- Многие жильцы нашего дома в знак протеста против этой ужасной жизни отказались оплачивать услуги за содержание дома. Никто наш дом не содержит – нас бросили на произвол судьбы, вот и живем, если выживем. Коммуникации нам, конечно, никто не поменяет - да это и бесполезно. Единственный выход спасения наших жизней - это переселение. Если произойдет несчастье, и мы не выживем, помните, мы об этом предупреждали,  - констатируют горожане.  
Когда материал готовился к публикации, стало известно, что представители УК с юристом посетили дом №29 по ул. Воронкова, составлены соответствующие акты. Кроме того, в управляющей компании заверили, что в доме заменят трубы на чердаке. Было также принято решение о совместных с жильцами действиях, направленных на скорейшее расселение аварийной двухэтажки.

Фото и видео читателей V102.RU
 

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