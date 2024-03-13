









Жители дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда до сих пор не могут прийти в себя от потопа, который случился в аварийной двухэтажке аккурат в праздничный день – 8 марта. Волгоградка Елена, проживающая в квартире №1, с содроганием вспоминает события той пятницы.

Жители дома №29 по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда до сих пор не могут прийти в себя от потопа, который случился в аварийной двухэтажке аккурат в праздничный день – 8 марта. Волгоградка Елена, проживающая в квартире №1, с содроганием вспоминает события той пятницы.

Д

о приезда аварийной бригады жильцы двух квартир мужественно боролись с последствиями потопа – не успевали ведра выносить. Итогом залитых кипятком комнат оказались сошедшие со стен обоев, еще более углубившиеся трещины в стенах и на потолках и искрящая электропроводка.

В управляющей компании «Развитие Дом-Строй» инцидент в доме №29 по ул. Воронкова подтвердили.

- Причиной происшествия стал свищ в трубопроводе отопления, - пояснили в компании. – Аварийная бригада прибыла на место в течение 40 минут и устранила течь. Произошло затопление, причинен небольшой ущерб. В ближайшее время будут составлены соответствующие акты, жильцы уже информированы. В управляющей компании «Развитие Дом-Строй» инцидент в доме №29 по ул. Воронкова подтвердили.пояснили в компании.

При этом здесь не назвали конкретный срок визита сотрудников для оформления актов.

Дом №29 по ул. Воронкова был признан аварийным в начале 2017 году. Но люди опасаются, что до спасительного расселения они не доживут.

При этом здесь не назвали конкретный срок визита сотрудников для оформления актов.Дом №29 по ул. Воронкова был признан аварийным в начале 2017 году. Но люди опасаются, что до спасительного расселения они не доживут.

Сначала нам обещали, что переселят нас в 2023 году, потом – в 2024 году, а в этом году сообщили, что это произойдет не раньше 2026 года и заявили, что бюджетных денег на это не выделено – если только ждать, что наш дом войдет в подпрограмму федерального центра. То есть перспективы наши печальные, а дом трещит по швам в самом буквальном смысле слова, - говорят жильцы двухэтажки.

- говорят жильцы двухэтажки.

- Многие жильцы нашего дома в знак протеста против этой ужасной жизни отказались оплачивать услуги за содержание дома. Никто наш дом не содержит – нас бросили на произвол судьбы, вот и живем, если выживем. Коммуникации нам, конечно, никто не поменяет - да это и бесполезно. Единственный выход спасения наших жизней - это переселение. Если произойдет несчастье, и мы не выживем, помните, мы об этом предупреждали, - констатируют горожане. - констатируют горожане.

Когда материал готовился к публикации, стало известно, что представители УК с юристом посетили дом №29 по ул. Воронкова, составлены соответствующие акты. Кроме того, в управляющей компании заверили, что в доме заменят трубы на чердаке. Было также принято решение о совместных с жильцами действиях, направленных на скорейшее расселение аварийной двухэтажки.







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, - рассказывает Галина.Как выяснилось, на чердаке рванули трубы отопления. Горячая вода сначала затопила квартиру №5, а потом и квартиру под ней.По словам жильцов, вот уже несколько дней после потопа они ожидают представителей УК «Развитие Дом-Строй» для составления актов о причиненном ущербе и не могут их дождаться.- делится волгоградка.В январе этого года в доме №29 по ул. Воронкова уже случался потоп – из-за рванувших на чердаке труб отопления жильцы три дня замерзали в своих квартирах.- возмущаются волгоградцы.Жители дома уже не знают, как привлечь внимание чиновников к своим проблемам. Но ответы на запросы граждан вгоняют людей в более глубокую тоску – люди боятся, что однажды погибнут в своих квартирах, если конструкции дома, построенного еще в 50-е годы, все-таки не выдержат тяжести времени и постоянных потопов.