Стал известен продавец квартиры за 4 миллиона рублей для мэрии Михайловки

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области заключила контракт на приобретение жилого помещения для нужд мэрии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выяснилось, что свою квартиру площадью 57,2 квадратных метра для администрации города продал житель городского округа Андрей Тюряев.

Квартира №32, расположенная на пятом этаже дома № 59а по ул. Обороны, 59а, уже взята на баланс финансового отдела администрации города. Интересно, что мэрия Михайловки расположена буквально в нескольких домах от купленной квартиры по адресу ул. Обороны, 42а.

Напомним, администрация Михайловки в феврале объявила электронный аукцион на приобретение меблированной квартиры с бытовой техникой. Начальная цена контракта составила 4 миллиона рублей. На аукцион была подана единственная заявка, которую признали соответствующей требованиям, поэтому на закупке не удалось сэкономить ни одного бюджетного рубля. Глава городского округа город Михайловка Александр Тюрин в беседе с корреспондентом ИА "Высота 102" отказался пояснять, для кого именно предназначено это жилье. При этом местные жители выразили удивление стоимостью квартиры для администрации города. За 4 миллиона рублей, по словам местных жителей, в Михайловке можно приобрести коттедж.