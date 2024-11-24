Общество

В Михайловке начали ремонт детской площадки после видеообращения участников СВО

Общество 24.11.2024 08:18
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24.11.2024 08:18


В Михайловке Волгоградской области начали срочный ремонт детской площадки после вмешательства следственного комитета и видеообращения жителей Михайловки, принимающих участие в СВО, к главе муниципалитета Александру Тюрину. Как рассказала V102.RU председатель ТОС «Лидер-2» Таисия Репникова, 22 ноября, после выхода публикации информагентства «Главу Михайловки  Волгоградской области с чиновниками призвали пойти на СВО» на площадку «Седьмое небо» приехала делегация чиновников из администрации муниципалитета с рабочими. В этот же день был произведен мелкий ремонт на территории детского уголка – закреплена калитка, баскетбольное кольцо. А вот устранить дефекты в бетонном основании хоккейной площадке, для чего понадобится тяжелая техника, жителям ТОС пообещали в ближайшее время.
- С начала лета я писала письма в администрацию Михайовки, просила, чтобы  детскую  площадку привели в надлежащее состояние. Сломанные конструкции угрожали здоровью и безопасности детей, которые здесь играют и занимаются спортом. Но все было бесполезно. И это при том, что на содержание городка выделялись бюджетные средства! На самом деле порядок на площадке поддерживался в основном силами наших жителей и за счет наших кровных. Надеюсь, после такого резонанса теперь на ремонт площадки будут идти все деньги, которые на эти цели предусмотрены, - заявила Таисия.
Напомним, михайловцы, которые в настоящее время сражаются за родину в зоне специальной военной операции, в своем видеообращении к главе Михайловки Александру Тюрину пристыдили чиновника за то, что власти не откликаются на требование руководителя ТОС «Лидер-2» и не принимают мер для ремонта детской площадки. Воины предложили главе Михайловке и его чиновникам примкнуть к рядам участников СВО. Сам Александр Тюрин в разговоре с корреспондентом V102.RU отказался комментировать это заявление и пообещал ответить на вопросы журналиста после письменного запроса, который уже направлен в администрацию.
Между тем, после обращения Таисии Репниковой к главе СК Александру Бастрыкину следователи начали проверку по ее заявлению, в котором она попросила провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, подписывающих фальсифицированные акты приема передачи о выполненных работах, и самое главное – обязать чиновников Михайловки обеспечить безопасные условия занятий и отдыха детей на площадке «Седьмое небо».
Ранее в ОМВД по г.Михайловке выяснили, что ИП Амян Г.А., заключивший договор с  АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» на оказание услуг по содержанию объекта благоустройства «Седьмое небо» подделал данные о выполненных работах, а полученными деньгами  распорядился по собственному усмотрению. Региональному бюджету и бюджету Михайловки, как следует из документа,  был нанесен ущерб в размере 75 478 рублей, что указывает на наличие в действиях Амяна признаков мошенничества. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя было отказано.


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