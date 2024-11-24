Напомним, михайловцы, которые в настоящее время сражаются за родину в зоне специальной военной операции, в своем видеообращении к главе Михайловки Александру Тюрину пристыдили чиновника за то, что власти не откликаются на требование руководителя ТОС «Лидер-2» и не принимают мер для ремонта детской площадки. Воины предложили главе Михайловке и его чиновникам примкнуть к рядам участников СВО. Сам Александр Тюрин в разговоре с корреспондентом V102.RU отказался комментировать это заявление и пообещал ответить на вопросы журналиста после письменного запроса, который уже направлен в администрацию.
Между тем, после обращения Таисии Репниковой к главе СК Александру Бастрыкину следователи начали проверку по ее заявлению, в котором она попросила провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, подписывающих фальсифицированные акты приема передачи о выполненных работах, и самое главное – обязать чиновников Михайловки обеспечить безопасные условия занятий и отдыха детей на площадке «Седьмое небо». Ранее в ОМВД по г.Михайловке выяснили, что ИП Амян Г.А., заключивший договор с АУ «Комбинат благоустройства и озеленения» на оказание услуг по содержанию объекта благоустройства «Седьмое небо» подделал данные о выполненных работах, а полученными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Региональному бюджету и бюджету Михайловки, как следует из документа, был нанесен ущерб в размере 75 478 рублей, что указывает на наличие в действиях Амяна признаков мошенничества. Однако в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя было отказано.