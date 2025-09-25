Труп волгоградца обнаружен пожарными в сгоревшей квартире





В Волгограде вечером 25 сентября в результате пожара погиб мужчина. Его тело, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, было обнаружено пожарным после ликвидации возгорания.

По данным пресс-службы Главка МЧС, возгорание произошло в однокомнатной квартире МКД, расположенного в Ворошиловском районе.



– Горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.33. К сожалению, погиб мужчина, – сообщили в региональном управлении.

Экспертам предстоит установить причину пожара.