Труп волгоградца обнаружен пожарными в сгоревшей квартире

Происшествия 25.09.2025 19:22
В Волгограде вечером 25 сентября в результате пожара погиб мужчина. Его тело, по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, было обнаружено пожарным после ликвидации возгорания.

По данным пресс-службы Главка МЧС, возгорание произошло в однокомнатной квартире МКД, расположенного в Ворошиловском районе. 

– Горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчёты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 17.33. К сожалению, погиб мужчина, – сообщили в региональном управлении.

Экспертам предстоит установить причину пожара. 

