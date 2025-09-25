Общество

Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали эксперты

Общество 25.09.2025 17:48
0
25.09.2025 17:48


Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о самых частых ошибках, которые допускали выпускники при сдаче ЕГЭ-2025 по русскому языку.  С их учетом были разработаны методические рекомендации для педагогов на будущий год. 

Непостижимая пунктуация? 

В этом году экзамен по русскому языку сдавали более 655 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом средний балл снизился с 63,88 до 60,87. Практически 40% экзаменуемых показали результаты от 61 до 100 баллов. Не удалось набрать проходной балл лишь 0,6% школьников.

Чаще всего трудности молодые люди испытывали со знаками препинания в предложениях, а также со слитным, дефисным и раздельным написанием слов разных частей речи, употреблением твердого и мягкого знаков, Не и Ни. 

– Таким образом, слабо усвоенными элементами содержания являются следующие: подавляющее большинство ключевых орфографических правил русского языка, ряд пунктуационных правил русского языка, текст как речевое произведение, – сделали выводы специалисты. 

Не могут отличить Менделеева от Айвазовского

Одним из самых популярных на ЕГЭ-2025 предметов было Обществознание. По нему в России в этом году экзаменовались 270 тысяч человек. Около 23% из них не смогли набрать минимальный порог для сдачи экзамена, а средний тестовый балл составил 53,4%. 

– В целом доля участников с результатами ниже 60 баллов отражает примерную численность участников, сдававших экзамен в качестве «запасного варианта» или на удачу без должной подготовки. Однако для выполнения заданий требуются системные знания предмета: здравого смысла и общих представлений на бытовом уровне с остаточными знаниями из основной школы недостаточно для успешной сдачи экзамена, – пояснила ведущий научный сотрудник ФИПИ Татьяна Лискова. 

Самыми  провальными оказались задания, где нужно было назвать известных отечественных ученых и деятелей искусства и описать их достижения. Почти четверть школьников не смогли ответить, что такое социальное и светское государство, в чем смысл презумпции невиновности, а также они не смогли пояснить отличия уголовного и административного права, виды наказаний, предусмотренные в том и другом.

Еще одной типичной ошибкой стало непонимание функций законодательной власти и полномочий главы государства. Путались выпускники в представлениях о разделении предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти.

– Многие участники ЕГЭ 2025 года по обществознанию продемонстрировали непонимание функций различных финансовых институтов, в частности, банковской системы, экономических процессов (безработицы, инфляции). Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о финансовых услугах, налоговой системе Российской Федерации, – подытожили в ФИПИ. 

Кем был Петр I и кто такая Зоя Космодемьянская? 

На знание истории государства в этом году проверялись 88,2 тысячи подростков. Не справились с заданиями 9% выпускников, а средний балл составил менее 56. 

Выяснилось, что школьники не разбираются в истории культуры и не знают исторических личностей, особенно времен правления Ивана IV, Петра I, 1920 — 1930-х годов и периода Великой Отечественной войны. Также они не умеют работать с историческими источниками и картами при выборе нескольких вариантов ответа. 

Самые низкие результаты оказались при проверке умения устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать исторические события и процессы, аргументировать точку зрения.

Интересно, что школьники лучше знали более ранние периоды истории, чем историю XX века, за исключением событий Великой Отечественной войны. Лучше всего справились с заданиями, посвященными периодам истории с древнейших времен до начала XVI века, конца XVII-XVIII века и XIX века.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.09.2025 17:57
Общество 25.09.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 15:32
Общество 25.09.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:42
Общество 25.09.2025 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 14:38
Общество 25.09.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:38
Общество 25.09.2025 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:31
Общество 25.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:23
Общество 25.09.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:18
Общество 25.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 13:07
Общество 25.09.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:42
Общество 25.09.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:34
Общество 25.09.2025 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 12:10
Общество 25.09.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 11:12 Реклама
Общество 25.09.2025 11:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:46
Общество 25.09.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2025 10:10
Общество 25.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:57
На севере Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №13Смотреть фотографии
17:50
Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:48
Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали экспертыСмотреть фотографии
17:03
В Волгоградской области сотни таксистов временно остались без работыСмотреть фотографии
15:50
Горы с двухэтажный дом: руины купленного миллиардером ресторана «Гелидор» обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зимеСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде капитально отремонтировали детскую поликлинику №3Смотреть фотографии
14:42
В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проездСмотреть фотографии
14:38
Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича ДимитрияСмотреть фотографии
13:38
В селе Волгоградской области простились с двумя многодетными бойцами, погибшими на СВОСмотреть фотографии
13:18
Камышанину присудили 100 тыс. рублей за отрубленные на работе пальцыСмотреть фотографии
13:07
Ветеранам СВО в Волгоградской области возместят 50% расходов на уголь и дроваСмотреть фотографии
12:42
Бочаров и Сорокин обсудили развитие транспортного коридора «Север-Юг»Смотреть фотографии
12:34
Закон об увековечивании памяти жертв геноцида в ВОВ принят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде заметили «прокачанного» праправнука «Метеора» у Волго-Донского каналаСмотреть фотографии
11:12
В «Царицынской опере» прозвучат «Песни Земли»Смотреть фотографии
10:46
«80% россиян «за»: Зюганов призвал переименовать Волгоград в обход местного референдумаСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде водитель иномарки сбил ребенка и сбежалСмотреть фотографии
10:29
Под Волгоградом пьяный водитель байка угробил пассажира и скрылсяСмотреть фотографии
10:14
Житель Волгоградской области убил приятеля чайником в пьяном угареСмотреть фотографии
10:12
По делу судьи Момотова решат судьбу четырех гостиниц в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Военные попали в топ престижных профессий для волгоградцевСмотреть фотографии
09:52
Под землей и под водой: в центре Волгограда завершают монтаж участка магистрального водоводаСмотреть фотографии
09:47
В глубинке Волгоградской области достраивают два ФАПаСмотреть фотографии
09:29
Теряют рассудок? Ростовчанин раскрыл секрет наживки, дурманящей сомов-гигантовСмотреть фотографии
09:24
Помидоры и яйца подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде трамвай №1 поехал по старому маршрутуСмотреть фотографии
08:14
В Волжском в фермерском магазине могли продавать зараженное молокоСмотреть фотографии
07:37
Тепло прощай? Волгоградский ЦГМС предупредил о резком понижении дневной температурыСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде ИИ проследит за врачами за 8,5 млн рублейСмотреть фотографии
 