Не знают русский и историю XX века: о самых частых ошибках на ЕГЭ-2025 рассказали эксперты





Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) рассказали о самых частых ошибках, которые допускали выпускники при сдаче ЕГЭ-2025 по русскому языку. С их учетом были разработаны методические рекомендации для педагогов на будущий год.

Непостижимая пунктуация?

В этом году экзамен по русскому языку сдавали более 655 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом средний балл снизился с 63,88 до 60,87. Практически 40% экзаменуемых показали результаты от 61 до 100 баллов. Не удалось набрать проходной балл лишь 0,6% школьников.

Чаще всего трудности молодые люди испытывали со знаками препинания в предложениях, а также со слитным, дефисным и раздельным написанием слов разных частей речи, употреблением твердого и мягкого знаков, Не и Ни.

– Таким образом, слабо усвоенными элементами содержания являются следующие: подавляющее большинство ключевых орфографических правил русского языка, ряд пунктуационных правил русского языка, текст как речевое произведение, – сделали выводы специалисты.

Не могут отличить Менделеева от Айвазовского

Одним из самых популярных на ЕГЭ-2025 предметов было Обществознание. По нему в России в этом году экзаменовались 270 тысяч человек. Около 23% из них не смогли набрать минимальный порог для сдачи экзамена, а средний тестовый балл составил 53,4%.

– В целом доля участников с результатами ниже 60 баллов отражает примерную численность участников, сдававших экзамен в качестве «запасного варианта» или на удачу без должной подготовки. Однако для выполнения заданий требуются системные знания предмета: здравого смысла и общих представлений на бытовом уровне с остаточными знаниями из основной школы недостаточно для успешной сдачи экзамена, – пояснила ведущий научный сотрудник ФИПИ Татьяна Лискова.

Самыми провальными оказались задания, где нужно было назвать известных отечественных ученых и деятелей искусства и описать их достижения. Почти четверть школьников не смогли ответить, что такое социальное и светское государство, в чем смысл презумпции невиновности, а также они не смогли пояснить отличия уголовного и административного права, виды наказаний, предусмотренные в том и другом.

Еще одной типичной ошибкой стало непонимание функций законодательной власти и полномочий главы государства. Путались выпускники в представлениях о разделении предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти.

– Многие участники ЕГЭ 2025 года по обществознанию продемонстрировали непонимание функций различных финансовых институтов, в частности, банковской системы, экономических процессов (безработицы, инфляции). Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о финансовых услугах, налоговой системе Российской Федерации, – подытожили в ФИПИ.

Кем был Петр I и кто такая Зоя Космодемьянская?

На знание истории государства в этом году проверялись 88,2 тысячи подростков. Не справились с заданиями 9% выпускников, а средний балл составил менее 56.

Выяснилось, что школьники не разбираются в истории культуры и не знают исторических личностей, особенно времен правления Ивана IV, Петра I, 1920 — 1930-х годов и периода Великой Отечественной войны. Также они не умеют работать с историческими источниками и картами при выборе нескольких вариантов ответа.

Самые низкие результаты оказались при проверке умения устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать исторические события и процессы, аргументировать точку зрения.

Интересно, что школьники лучше знали более ранние периоды истории, чем историю XX века, за исключением событий Великой Отечественной войны. Лучше всего справились с заданиями, посвященными периодам истории с древнейших времен до начала XVI века, конца XVII-XVIII века и XIX века.

