В Камышине до 40 рублей повысятся цены на проезд

Общество 25.09.2025 14:42
Частные перевозчики в Камышине Волгоградской области собираются повысить стоимость проезда на маршрутках до 40 рублей. Хотя решение еще не принято, водители уже сообщают пассажирам, что скоро они будут перевозить их по новым расценкам. 

Как рассказали V102.RU в организации «Лидеравто Плюс», данный вопрос, действительно, сейчас согласуется с администрацией города.

– Планируем ориентировочно с 1 октября, следите за информацией, обязательно сообщим, – заверили в компании перевозчика, который обслуживает маршруты №11у и 14.

По словам коммерсантов, повышение стоимости проезда – мера вынужденная. И связана она, в первую очередь, с ростом цен на бензин, автозапчасти и техобслуживание подвижного состава. 

Напомним, последний раз цены на проезд в городских маршрутках в Камышине повышали до 30 рублей в декабре прошлого года. При этом в Камышине они оставались одними из самых низких в регионе. В Котово, напомним, проезд в городских маршрутках стоит сейчас 40 рублей. В Волгограде поездки в общественном транспорте станут дороже с 1 октября. Так, проезд за наличный расчет вырастет до 40 рублей, однако по карте «Волна» на новых тарифах можно сэкономить. 

Безусловным лидером по стоимости проезда среди городских округов Волгоградской области остается Волжский. В этом муниципалитете цены и на проезд в общественном транспорте, и на коммерческих маршрутках в апреле 2025 года повысились с 35 до 50 рублей фактически одновременно. Волгоградское УФАС накануне, 24 сентября, возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного сговора в отношении 50 перевозчиков. 

