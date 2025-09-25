Российский Детфонд наградил Ирину Соловьеву орденом святого благоверного царевича Димитрия





В Волгограде 25 сентября на заседании областной думы депутату и председателю правления регионального отделения Российского детского фонда Ирине Соловьевой вручили орден святого благоверного царевича Димитрия, Московского и Угличского чудотворца. Как сообщает ИА «Высота 102», награда присуждается за попечение, защиту детей-сирот и детей-инвалидов.

В разные годы ордена благоверного царевича Димитрия были удостоены такие известные российские деятели как кардиолог Лео Бокерия, писатель Даниил Гранин, зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Напомним, что Ирина Соловьева возглавила волгоградское отделение Российского детского фонда в ноябре 2018 года. За прошедшие семь лет была награждена медалью «Защитнику детства» РДФ (2013 г.), медалью «За заслуги перед Волгоградской областью» (2022г.). Под ее руководством с 2022 года по решению администрации Волгоградской области Ирина Соловьева выступает координатором по сбору благотворительных средств для граждан, пострадавших в результате событий на территории ЛДНР и Украины. В настоящее время организация входит в число лучших отделений Детского фонда в России.

На церемонии вручения ордена в Волгоградской областной думе 25 сентября Ирина Соловьева выразила благодарность руководству РДФ за высокую оценку труда регионального отделения и напомнила, что недавно основателю фонда, легендарному общественному деятелю и писателю Альберту Лиханову исполнилось бы 90 лет.

– Альберт Анатольевич однажды сказал: «Жизнь требует объединения усилий для сохранения ценности детства». Этот призыв для нас является основополагающим. Я благодарю всех, кто объединяет усилия вокруг Российского детского фонда в целях защиты наших юных граждан, – цитата из выступления Ирины Соловьевой.

Ранее ИА «Высота 102» неоднократно сообщало о помощи реготделения РДФ волгоградцам. Фонд активно развивает благотворительные программы: «Помощь семьям с детьми участников СВО», «Помощь детям подшефного Станично-Луганского района ЛНР» и др., организует гуманитарные миссии в ЛНР. Благотворительные поездки осуществляются и при личном участии Ирины Соловьевой.

Редакция ИА «Высота 102» поздравляет Ирину Анатольевну с высокой наградой.