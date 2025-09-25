Экс-мэр Михайловки Тюрин возглавил Новоаннинскую райдуму

Александр Тюрин, бывший мэр Михайловки, избран председателем Новоаннинской районной думы Волгоградской области. Об этом сообщили в администрации района. На пост были выдвинуты два кандидата – Александр Тюрин от «Единой России» и Александр Чернецов, самовыдвиженец. По итогам голосования главой представительного органа власти стал Тюрин.
Александр Тюрин избрался депутатом совета Новокиевского сельского поселения Новоаннинского района в сентябрьскую выборную кампанию. По решению сельских депутатов Александра Тюрина делегировали в районную думу, которую составили депутаты-представители сельских территорий.
Тюрин досрочно покинул пост главы Михайловки в январе этого года. Он уволился по собственному желанию, при этом заявив, что его решение связано с переходом на другую работу. Однако на выборы он шел со статусом «неработающий». Интересно, что до назначения главой Михайловки он являлся главой Новоаннинского.
