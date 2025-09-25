Бочаров провел заседание оперштаба по подготовке к зиме





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 25 сентября провел заседание оперативного штаба, на котором были рассмотрены вопросы подготовки систем жизнеобеспечения региона к осенне-зимнему периоду. Как было озвучено на мероприятии, в Волгограде и области процесс проходит в штатном режиме и в соответствии с графиком.

Также Андрей Бочаров обратил внимание на важность неукоснительного выполнения плановых мероприятий по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода.

На текущей неделе, напомним, готовность Волгоградской области к предстоящей зиме обсуждалась на оперативном совещании в администрации Волгоградской области. Андрей Бочаров поставил задачи для своевременного завершения подготовки объектов ЖКХ и ТЭК. Кроме того, глава региона поручил подчиненным проработать вопрос подачи тепла в дома при наступлении похолодания.