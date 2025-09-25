Происшествия

Водитель попытался дать взятку после пересечения двойной сплошной под Волгоградом

Происшествия 25.09.2025 17:50
В Волгоградской области задержан 67-летний водитель автомобиля Kia, который пытался за взятку избежать ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, наряд ДПС остановил водителя иномарки в Ленинском районе после того, как он осуществил выезд через сплошную линию на полосу, предназначенную для встречного движения.

В процессе оформления материалов об административном правонарушении мужчина пытался дать инспектору 5 тысяч рублей, чтобы «замять» дело. Водителя предупредили, что это является преступлением, но он настаивал на своем. В итоге мужчину задержали.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество).


