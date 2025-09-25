В Волгограде студентка продала квартиру и отдала деньги мошенникам





В Кировском районе Волгограда 20-летняя студентка стала очередной жертвой мошенников. Аферисты на протяжении нескольких недель обрабатывали свою жертву, чтобы убедить продать квартиру и перевести деньги на неизвестный счет.

В конце июля этого года девушке позвонила неизвестная и представилась сотрудником оператора сотовой связи, а после сообщила о прекращении действия договора на обслуживание сим-карты. Попытка аферистов узнать смс-код в не увенчалась успехом — волгоградка прекратила разговор.

Следующие несколько недель звонки не прекращались. Неизвестные под видом правоохранительных и надзорных органов убедили потерпевшую в том, что ее персональные данные якобы используются для оформления кредитов. По указке злоумышленников девушка заменила паспорт и продала квартиру за 2,8 миллиона рублей.

Далее мошенники потребовали передать деньги через «инкассатора», сбросив наличные из окна. Свои действия они аргументировали тем, что после передачи денег сделка купли-продажи станет недействительной и изменится кадастровый номер квартиры, поэтому никто не сможет завладеть ее имуществом и денежными средствами.

Несмотря на предупреждения сотрудников банка, девушка сняла все свои деньги и передала курьеру.

– Следственными органами возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению, – добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

