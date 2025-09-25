



Госдума приступила к рассмотрению большого пакета законопроектов, разработанных рабочей группой и касающихся защиты людей от нападения собак. Об этом сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

В первом чтении народные избранники уже приняли поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Они вводят запрет выгула собак опасных пород нетрезвыми людьми и детьми до 16 лет.



- Ведь нападения случаются не только со стороны бездомных животных, но и по вине таких вот безответственных владельцев, отпускающие огромных волкодавов гулять с детьми. Или вовсе пьяных неадекватов, натравливающие своих собак на всех, кто не приглянулся их косому глазу, - поделился депутат.



Однако, по словам Андрея Гимбатова, необходимо расширить перечень так называемых потенциально опасных пород. Сейчас в этом списки внесены достаточно редкие для нашей страны животные. А таких распространенных пород как алабаи, стаффордширские терьеры и ротвейлеры, нет. Также, считает депутат, будут прописаны санкции для нарушителей этих ограничений.



