Депутат Госдумы от Волгоградской области предупредил о новых запретах для собачников

Общество 25.09.2025 20:05
Госдума приступила к рассмотрению большого пакета законопроектов, разработанных  рабочей группой и  касающихся защиты людей от нападения собак. Об этом сообщил депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

В первом чтении народные избранники уже приняли поправки к закону  «Об ответственном обращении с животными». Они  вводят запрет выгула собак опасных пород нетрезвыми людьми и детьми до 16 лет.  

- Ведь нападения случаются не только со стороны бездомных животных, но и по вине таких вот безответственных владельцев, отпускающие огромных волкодавов гулять с детьми. Или вовсе пьяных неадекватов, натравливающие своих собак на всех, кто не приглянулся их косому глазу, - поделился депутат.  

Однако, по словам Андрея Гимбатова, необходимо расширить перечень так называемых потенциально опасных пород. Сейчас в этом списки внесены достаточно редкие для нашей страны животные. А таких распространенных пород как алабаи, стаффордширские терьеры и ротвейлеры, нет. Также, считает депутат, будут прописаны санкции для нарушителей этих ограничений.

