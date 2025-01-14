В Волгоградской области погиб водитель «Нивы» после столкновения с ЛЭП





В Новониколаевском районе Волгоградской области погиб мужчина в результате столкновения с опорой ЛЭП. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла 13 января на 4-м километре автодороги «Новониколаевский - Урюпинск».

По предварительной информации, водитель «Нива Шевроле» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

В результате столкновения мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.